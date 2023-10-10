BM: Gazze'de son 24 saatte yerinden edilen kişi sayısı 180 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, abluka altındaki Gazze'de, son 24 saatte yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Yapılan açıklamada, sayının daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Dünya 10.10.2023 15:16 Giriş: 10.10.2023 15:16

Güncelleme: 10.10.2023 15:21 Kaynak: AA