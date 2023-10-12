BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

BM Ofisinden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sayının daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Dünya 12.10.2023 09:42 Giriş: 12.10.2023 09:42

Güncelleme: 12.10.2023 09:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA