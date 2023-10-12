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BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

BM Ofisinden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sayının daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Dünya
  • 12.10.2023 09:42
  • Giriş: 12.10.2023 09:42
  • Güncelleme: 12.10.2023 09:47
Kaynak: AA
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısını duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

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