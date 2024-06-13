BM: Gazze'de yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atık birikti

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "9 Haziran'a kadar Gazze genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınındaki bölgelerde 330 bin tondan fazla atık birikti, bu felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle açlığın yaşandığı Gazze'de çöpleri karıştıran çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor." ifadesine yer verildi.