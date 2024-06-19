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BM: Gazze’de 8 ayda su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini de engellediği Gazze’de 8 ay boyunca su ve temizlik tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığı veya zarar gördüğünü açıkladı.

Dünya
  • 19.06.2024 20:04
  • Giriş: 19.06.2024 20:04
  • Güncelleme: 19.06.2024 20:08
Kaynak: AA
BM: Gazze’de 8 ayda su ve temizlik tesisleri ile altyapının yüzde 67'si yıkıldı
AA

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze’deki zorlu duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in yaklaşık 9 aydır süren saldırıları altında Gazze Şeridi'ndeki su ve temizlik tesisleri ile altyapının yaklaşık yüzde 67'sinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmaya devam ettiği ve sıcaklıkların yükseldiği vurgulanan açıklamada, hijyen eksikliği ve susuzluğun Gazze'deki insanların sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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