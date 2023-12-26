BM, Gazze’ye Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü atadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde 22 Aralık’ta kabul edilen 2720 sayılı kararın ardından Hollanda’nın eski Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag’nı Gazze Şeridi’ne yönelik yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek üzere koordinatör olarak atadı.



BM Güvenlik Konseyi’nde 22 Aralık’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısının kabul edilmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımların düzenlemesi, kolaylaştırılması ve denetlenmesi için Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü atadı. Guterres, söz konusu göreve Hollanda’nın eski Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag’nı getirdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, “Bu görevde Kaag, Gazze’ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştıracak, koordine edecek, izleyecek ve doğrulayacak. Ayrıca çatışmaya taraf olmayan devletler aracılığıyla Gazze’ye insani yardım sevkiyatını hızlandırmak için bir Birleşmiş Milletler mekanizması kuracak” ifadeleri kullanılarak, Kaag’ın 8 Ocak’ta göreve başlayacağı belirtildi.



BM’de üst düzey görevlerde yer aldı

BM’de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Kaag, 2015-2017 yılları arasında BM Lübnan Özel Koordinatörü, 2013-2015 yılları arasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Suriye’deki Birleşmiş Milletler Misyonu Özel Koordinatörü, 2010-2013 yılları arasında BM Kalkınma Programı’nda Genel Sekreter Yardımcısı ve 2007-2010 yılları arasında Ürdün’de BM Çocuklara Yardım Fonu’nda (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü olarak görev yaptı.



Hollanda kabinesindeki görevlerinden istifa etti

Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça bilen Kaag, Ocak 2022’den bu yana yaptığı Hollanda Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinden Ağustos 2023’te istifa etti.