BM Geçici Barış Gücü: Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik kontrolden çıkabilir

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Lazaro'nun açıklaması, UNIFIL'ın X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Lübnan-İsrail sınır hattındaki Alma Şaab, Ayta Şaab, Dahayra, Adaysa ve Huvla bölgelerinde akşam saatlerinde ağır çatışmaların meydana geldiğini belirten Lazaro, bu sırada 1 gazetecinin ölümü ve başka gazetecilerin yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Bölgede ivedi bir şekilde silahların susması çağrısında bulunan Lazaro, "Bu tırmanan gerginliğin kontrolden çıkma potansiyeli açık. Bunun durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybetmiş, 5 gazeteci de yaralanmıştı.

UNIFIL, İsrail ile Lübnan arasındaki 120 kilometrelik sınır hattını denetliyor.