BM Genel Sekreteri Guterres'den İsrail'e tepki: Açlık savaş yöntemi olamaz!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve işgal planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, İsrail’in Gazze’ye yönelik genişletilmiş askeri operasyonlarının ‘yeni ve tehlikeli bir evreye’ işaret ettiğini ve bunun yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyleyerek, “Zaten yorgun ve travma yaşamış yüzbinlerce sivil yeniden kaçmaya zorlanacak, aileler çok daha büyük bir tehlikeye sürüklenecek. Bu durmalı” ifadelerini kullandı.

Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’nin de hedef alındığını hatırlatan Guterres, “Bir saldırıyı bir diğeri izledi; siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler hayatını kaybetti. Bu saldırılar bitmek bilmeyen bir dehşet kataloğunun parçası” değerlendirmesinde bulundu. Gazze’nin ‘enkaz, cesetler ve uluslararası hukukun ihlalleriyle’ dolu olduğunu belirten Guterres, hesap verilebilirlik çağrısı yaptı.

"AÇLIK YAKLAŞAN BİR TEHLİKE DEĞİL GÜNÜMÜZ FELAKETİ"

Gazze’de açlığın artık ‘yaklaşan bir tehlike değil, günümüzün felaketi’ olduğunu ifade etti “İnsanlar açlıktan ölüyor, aileler parçalanıyor, hamile kadınlar akıl almaz risklerle karşı karşıya” olduğunu belirtti.

İsrail’in işgalci güç olarak yükümlülüklerini hatırlatan Guterres, gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak ve insani yardıma engelsiz erişim sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, Uluslararası Adalet Divanı’nın bağlayıcı tedbir kararlarının derhal uygulanması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, BM yardım çalışanlarının Gazze halkına yardım etmesi konusunda iş birliği yapmadığını belirten Guterres, 366 BM personelinin de Gazze'de hayatını kaybettiğini kaydetti.

"AÇLIK ASLA SAVAŞ YÖNTEMİ OLAMAZ"

Batı Şeria’daki duruma da dikkat çeken Guterres, yerleşimlerin genişlemesi, şiddet ve ayrımcı politikaların iki devletli çözümü tehdit ettiğini dile getirerek, İsrail’in bu eylemlerine son verip uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

Guterres, bir kez daha ‘derhal ve kalıcı ateşkes’, engelsiz insani erişim ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaparak, “Sivil halkın aç bırakılması asla bir savaş yöntemi olamaz. Artık daha fazla bahane, daha fazla engel, daha fazla yalan yok” ifadelerini kullandı.