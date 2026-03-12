BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Her yıl ramazan ayında dayanışma ziyaretlerinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu sene Türkiye'de. Guterres ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldi.

Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Guterres, tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Guterres, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Karşılamanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres görüşmeye geçti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Erdoğan, "Atatürk'ten miras kalan 'yurtta sulh,cihanda sulh' ilkesini proaktif, atılgan, girişimci anlayışla yoğurarak dış politikamızın odağında tutmayı sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak coğrafyamızı topyekun felakete sürükleme riski taşıyan İran merkezli şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

