BM Genel Sekreteri Guterres, Erhürman’a mektubunda Kıbrıs müzakerelerine desteğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a hitaben yazdığı mektupta, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme yönelik çabalara destek verme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ederek, BM’nin adadaki iki toplulukla olan süregelen ilgisini sürdüreceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a hitaben yazdığı mektupta Guterres, “Türk ve Rum Kıbrıslıların güvenliği ve refahına sarsılmaz biçimde bağlı” olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler’in “tüm Kıbrıslıların yararına olacak ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm bulma çabalarını desteklemeye hazır” olduğunu ifade etti.

TOPLANTI PLANLANIYOR

Genel Sekreter, bu yılın ilerleyen döneminde adanın iki tarafı, üç garantör ülke -Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık - ile BM temsilcilerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi. Bu toplantı, Kıbrıs meselesine ilişkin bu yıl yapılacak üçüncü çok taraflı buluşma olacak.

Toplantıya zemin hazırlamak amacıyla Guterres, kişisel temsilcisi María Angela Holguín’e kasım ayı başında adayı ziyaret ederek iki toplumla istişarelerde bulunma talimatı verdi.

Diplomatik kaynaklar, Holguín’in bölgeye ziyaretinin 3–11 Kasım tarihleri arasında planlandığını, daha geniş kapsamlı konferansın ise gelecek ayın sonunda yapılmasının beklendiğini bildirdi.

İki toplum arasındaki barış görüşmeleri, 2017’de Crans-Montana’daki müzakerelerin çökmesinden bu yana askıda bulunuyor. Ancak Guterres, taraflara defalarca güven inşa etmeleri ve diyaloğu yeniden başlatmak için “ortak zemin” arayışına girmeleri çağrısında bulundu.

HRİSTODULİDİS DE DESTEKLEMİŞTİ

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik ettiği sosyal medya paylaşımında Guterres’in açıklamasına da değinerek “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

X hesabından yaptığı paylaşımda Hristodulidis, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum.

Bu doğrultuda, Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayrı resmi genişletilmiş toplantı, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Kıbrıs sorununun çözümü Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır."