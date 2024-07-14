BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine saldırısını, "dehşet ve üzüntüyle" karşıladığı ve kınadığı bildirildi.

Ajans Haberleri 14.07.2024 01:36 Giriş: 14.07.2024 01:36

Güncelleme: 14.07.2024 01:36 Kaynak: AA

A- A A+