BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'nı açma kararından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'ın Çad ile arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın "ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardımın girişine izin vermek için 3 ay süreyle açılması kararını" memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamada, Adre Sınır Kapısı'nın "Darfur'da açlıkla karşı karşıya kalan milyonlarca kişiye insani yardım ulaşmasının en doğrudan ve etkili yolu" olduğu ifade edilerek, Guterres'in Sudanlı yetkililerin sınır kapısını açma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Guterres'in, insani yardıma erişimi sağlamak ve sivilleri korumak için somut ve sürdürülebilir tedbirlerin öneminin altını çizdiği kaydedilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının Darfur'da ve ülke genelinde sivillere "güvenle ve engellenmeden" ulaşması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, BM'nin, "Sudan halkının çektiği acıları hafifletmek ve çatışmanın sona ermesine yardım etmek" için ilgili taraflarla çalışmaya bağlı kaldığı belirtildi.