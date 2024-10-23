BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ saldırısını kınadı, taziye mesajı yayımladı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırının ardından Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini ileten Gutteres, yaralılara acil şifalar dileyerek, Birleşmiş Milletler'in Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.