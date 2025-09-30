BM Genel Sekreteri Guterres, Zelenski ile görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres ile Zelenski’nin yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmelerin, yürütülen diplomatik çabaların ve Ukrayna’daki savaşın çocuklar da dahil olmak üzere siviller üzerindeki etkilerinin ele alındığı ifade edildi.

Genel Sekreter’in görüşmede ayrıca diplomatik ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, BM’nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğü korunarak adil ve sürdürülebilir bir barış için ateşkese verdiği desteği yinelediği kaydedildi.