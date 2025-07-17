BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e kınama: Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İsrail’in Suriye'nin başkenti Şam ile Süveyda ve Dera bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

BM Haber Merkezi’nin yayımladığı açıklamada Guterres, İsrail güçlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yeniden konuşlandırılmasından ve Süveyda’daki artan gerilimden derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm ihlaller derhal durdurulmalı" diyerek, 1974 ayrılık anlaşmasına tam saygı çağrısında bulundu.