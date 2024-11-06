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BM Genel Sekreteri Guterres’ten Trump’a tebrik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ı tebrik etti.

Dünya
  • 06.11.2024 19:04
  • Giriş: 06.11.2024 19:04
  • Güncelleme: 06.11.2024 19:08
Kaynak: iHA
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Trump’a tebrik
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump’ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik sürece aktif katılımlarından dolayı ABD halkını takdir ediyorum. Seçilmiş Başkan Donald J. Trump'ı kutluyor ve ABD ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin uluslararası ilişkilerin önemli bir ayağı olduğuna olan inancımı bir kez daha teyit ediyorum. Birleşmiş Milletler, dünyamızın karşı karşıya bulunduğu dramatik güçlükleri ele almak üzere yeni yönetimle yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırdır."

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