BM Genel Sekreteri, İsrail'in saldırısını kınadı: Kalıcı ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze’de Nasser Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınayarak, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, “Genel Sekreter, İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları ve gazeteciler de yer alıyor” dedi.

Dujarric, özellikle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine ve meslektaşlarına taziyelerini ileterek, “Bu korkunç ölümler, sağlık çalışanları ve gazetecilerin bu acımasız çatışma ortamında hayati görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu sivillerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini vurguladığını aktaran Dujarric, “Genel Sekreter, bu ölümlerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunuyor. Sağlık personeli ve gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, herhangi bir müdahale, tehdit veya zarar görmeden temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini yineliyor” dedi.

Dujarric, Guterres’in ayrıca acil ve kalıcı bir ateşkes, Gazze’ye sınırsız insani yardım erişimi ve Gazze’de tutulan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediğini sözlerine ekledi.