BM gücü, İsrail ordusuna ait İHA'yı düşürdü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), Lübnan'da İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefr Kila kasabası gözlem uçuşu yapan bir İHA'sının düşürüldüğü belirtildi.

Yapılan ilk incelemede söz konusu İHA'nın UNIFIL kuvvetlerince açılan ateş sonucu düşürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Bunun üzerine orduya ait başka bir İHA'nın düşürülen İHA'nın olduğu bölgeye el bombası attığı kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL güçlerine ateş açılmadığı savunularak, olaya ilişkin soruşturmanın devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait İHA'nın Kefr Kila yakınlarında UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirilmişti.