BM, Güney Sudan'a yönelik yaptırımları bir yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Güney Sudan'a yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

BMGK'de yapılan oylamada, 9 "evet" ve 6 "çekimser" oyla kabul edilen karara hiçbir ülke aleyhte oy kullanmadı.

Kararın kabulü için 15 üyeli BMGK'de 9 üyesinin "evet" oyuna ihtiyaç duyulurken, Rusya, Çin, Mozambik, Cezayir, Sierra Leone ve Guyana çekimser oy kullandı.

ABD destekli karar uyarınca, ülkeye yönelik silah ambargosu, bazı kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasına ilişkin yaptırımların süresi 30 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı.

BMGK, 2015'te Güney Sudan'da bazı kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırım kararı almıştı. 2018'de de BMGK, ülkeye yönelik silah ambargosu kararını onaylamıştı. Bu karar, üye ülkelerin doğrudan ya da dolaylı olarak Güney Sudan'a silah satışı ve transferini engellemeyi amaçlıyor.