BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) süresi bir yıl daha uzatıldı.

ABD’nin önerdiği karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

Oylamada, Güney Sudan'a ilişkin karar tasarısı, Çin ve Rusya'nın "çekimser" oyuna karşılık 13 oyla kabul edildi.

Kararda, "UNMISS'in görev süresinin 30 Nisan 2027'e kadar uzatıldığı belirtilirken, bu süreçte misyonun sivilleri koruma, insani yardımın ulaşımını kolaylaştırma, barış sürecini destekleme, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini denetleme görevlerine devam edeceği" kaydedildi.