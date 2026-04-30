BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini 1 yıl daha uzattı

ABD’nin önerdiği karar tasarısıyla Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun süresi bir yıl daha uzatıldı.

Dünya
  • 30.04.2026 23:54
  • Giriş: 30.04.2026 23:54
  • Güncelleme: 30.04.2026 23:56
Kaynak: AA
BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini 1 yıl daha uzattı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) süresi bir yıl daha uzatıldı.

ABD’nin önerdiği karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

Oylamada, Güney Sudan'a ilişkin karar tasarısı, Çin ve Rusya'nın "çekimser" oyuna karşılık 13 oyla kabul edildi.

Kararda, "UNMISS'in görev süresinin 30 Nisan 2027'e kadar uzatıldığı belirtilirken, bu süreçte misyonun sivilleri koruma, insani yardımın ulaşımını kolaylaştırma, barış sürecini destekleme, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini denetleme görevlerine devam edeceği" kaydedildi.

