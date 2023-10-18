BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de en az 500 kişinin öldürüldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanıyor.

BMGK, Gazze'de dün akşam düzenlenen ve en az 500 kişinin öldürüldüğü hastane saldırısını görüşmek için acil toplanıyor. BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) başlayacağı kaydedildi.



Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

RUSYA VE BAE TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.