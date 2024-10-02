BM Güvenlik Konseyi “acil toplantı” gerçekleştirdi

İsrail’in Lübnan’a kara harekatı düzenlemesi ve İran’ın İsrail’e balistik füze fırlatmasının ardından bugün için acil toplanma kararı alan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, toplantıyı gerçekleştirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'daki şiddetli yangınların hızla cehenneme dönüştüğünü" söyleyerek, Lübnan'da derin ve yıkıcı sonuçlara yol açacak topyekün bir savaştan kaçınmanın kesinlikle gerekli olduğunu vurguladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çok uluslu barışı koruma gücünün yer değiştirmesi yönündeki talebine rağmen UNIFIL barış güçlerinin görevlerinde kalacağını belirtti ve tüm BM personelinin emniyetinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Guterres, Lübnan'da derin ve yıkıcı sonuçlara yol açacak topyekün bir savaştan kaçınmanın kesinlikle gerekli olduğunu ifade etti.

Guterres, "Hizbullah ve diğer devlet dışı milislerin silah kullanımı, çeşitli Konsey kararlarını ihlal etmektedir ve parçalanmış Lübnan Hükümeti'nin egemenliğine, devletin ülkeyi askeri açıdan kontrol etme yeteneği ile birlikte saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ile Hizbullah arasındaki 2006 savaşını çözmesi beklenen ve İsrail boyunca BM kontrolünde bir tampon bölgeye izin veren temel barış çerçevesine atıfta bulunarak, "Bu Konseyin 1701 sayılı Kararla oluşturduğu çerçeveden geriye ne kaldığını merak ediyorum" dedi.

Guterres, İsrail'in ABD ve Fransa tarafından önerilen geçici ateşkes anlaşmasını reddettiğini ve yine 1701 sayılı Karar'ı ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlerken "acımasız" bombalama kampanyasını sürdürdüğünü ifade etti. BM Barışı Koruma Misyonu UNIFIL'in Mavi Hat boyunca pozisyonunu koruduğunu söyleyen Guterres, "İsrail'in yer değiştirme talebine rağmen BM bayrağının dalgalanmaya devam ettiğini" de belirtti.

"GAZZE’DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin “derhal ve koşulsuz olarak” serbest bırakılmasının zamanını geldiğini vurgulayan Guterres, dün gece İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadığını ve İran-İsrail geriliminin, "Filistin halkının davasını desteklemek veya acılarını azaltmak için hiçbir şey yapmadığını" belirtti.

İsrail'in, BM'deki yedi yıllık görev süresi boyunca Gazze'ye karşı gördüğü "en ölümcül ve yıkıcı" askeri harekatı yürüttüğünü söyleyen Guterres, "Filistin halkının Gazze'de çektiği acılar hayallerin ötesinde” ifadelerini kullandı. Guterres, "Orta Doğu halkını doğrudan uçurumun kenarına sürükleyen gerilimin art arda geldiği mide bulandırıcı döngüyü durdurmanın tam zamanıdır" diye konuştu.

BM YARDIM KURULUŞLARI, LÜBNAN İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Öte yandan, BM insani yardım kuruluşları, İsrail'in, BM'nin devriye gezdiği hat üzerinden Lübnan'a yönelik "sınırlı, yerel ve hedefli" bir kara operasyonu olarak tanımladığı operasyon sırasında, İsrail'in yaygın bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen 1 milyon kişiye destek olmak üzere Lübnan'a 426 milyon dolarlık bir yardım çağrısı başlattı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM İnsan Hakları Ofisi’ne (OHCHR) göre, “yalnızca son iki hafta içinde binden fazla kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarından kaçmaya devam eden Lübnan genelindeki kaotik manzaraları” anlattı.