BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere Cezayir’in talebiyle bugün New York’ta acil oturum düzenleyecek. Toplantının, BMGK Dönem Başkanı Pakistan’ın temsilcisi Asım İftikhar Ahmed yönetiminde yerel saatle 15.00’te yapılması planlanıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için 17 Temmuz’da acil oturum düzenleyecek.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için 17 Temmuz’da (bugün) acil oturum düzenleyecek.
BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, toplantının öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.
BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yerel saatle 15.00'te yapılacak.