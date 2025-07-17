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BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere Cezayir’in talebiyle bugün New York’ta acil oturum düzenleyecek. Toplantının, BMGK Dönem Başkanı Pakistan’ın temsilcisi Asım İftikhar Ahmed yönetiminde yerel saatle 15.00’te yapılması planlanıyor.

Dünya
  • 17.07.2025 05:38
  • Giriş: 17.07.2025 05:38
  • Güncelleme: 17.07.2025 06:11
BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için 17 Temmuz’da acil oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için 17 Temmuz’da (bugün) acil oturum düzenleyecek.

BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, toplantının öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yerel saatle 15.00'te yapılacak.

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