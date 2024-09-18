BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'da yaşananları görüşmek için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da yaşananları görüşmek için cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak.

BMGK dönem başkanı Slovenya, Cezayir'in acil toplantı talebini kabul ettiklerini bildirdi.

Buna göre, acil BMGK oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleşecek.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül 2024'te ülke genelinde çağrı cihazlarının uzaktan patlatılması sonucu 12 kişi ölmüş, 300'ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. 18 Eylül'de ise ikinci patlamalar meydana gelmişti. Bu defa telsizlerin hedef aldığı düşünülen patlamalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, yaralı sayısının ise 300'ün üzerinde olduğu bildirildi.