BM Güvenlik Konseyi, UNIFIL'in görev süresini oybirliğiyle 2026 yılı sonuna kadar uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 1978'de kurulan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun görev süresini oybirliğiyle 2026 yılı sonuna kadar uzattı.

Lübnan'ın İsrail ile olan güney sınırında devriye görevi icra eden UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından bir yıl sürecek "düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilme" süreci başlayacak.