BM Güvenlik Konseyinde, İran'a yönelik yaptırım mekanizmasının ertelenmesini öngören taslak reddedildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya ve Çin tarafından sunulan taslak kararı oyladı.

Oylamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında olduğu 9 üye ülke “hayır” oyu kullanırken, Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir “evet” oyu kullandı, Guyana ve Güney Kore çekimser kaldı.

Tasarı, Fransa ve İngiltere'nin başlattığı ve 28 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan İran'a yönelik "geri tepme" adı verilen yaptırım mekanizmasını da ertelemeyi amaçlıyordu.

E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamında İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yaptırımların 30 gün içinde yeniden uygulanmasını öngören "geri tepme" mekanizmasını devreye sokmuştu.

E3, İran'ın nükleer faaliyetlerine sınırlamalar getiren 2015 nükleer anlaşmasının imza koyan ülkeleriydi.