BM Güvenlik Konseyi’nde Reisi için saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Mozambik Büyükelçisi Pedro Comissario Afonso, konseyin bugünkü oturumunun açılışında salondakileri dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Afonso, “Oturuma başlarken Rusya, Çin ve Cezayir delegasyonlarının talebi üzerine ve Güvenlik Konseyi üyeleri adına hazır bulunan herkesten ayağa kalkmalarını ve helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve tüm yolcuların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını ve bu şekilde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve taziyelerini sunmalarını rica ediyorum” dedi.

Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı’nda da Reisi için saygı duruşu

BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından Viyana’da gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Güvenlik Konferansı’nın açılış oturumunda da kazada ölen Reisi ve beraberindekiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, “Bu zor dönemde düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleri ve İran halkıyla birlikte” dedi.