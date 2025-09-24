BM İklim Zirvesi'nde sıfır atık vurgusu yapan Erdoğan: "Hedefimiz 2053 yılı için net sıfır emisyon"

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. "Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ndeki konuşması şöyle:

"İklim politikalarımızı enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik.

Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda teknoloji alanındaki iş birlikleri elzemdir. Sıfır Atık hareketinin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim."