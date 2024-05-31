BM Irak Yardım Misyonu'nun görev süresi son kez 1 yıl uzatıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla, Irak Yardım Misyonu'nun görev süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Karar oy birliği ile alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) görev süresinin son kez 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrasında açıklama yapan ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Irak'ın son yıllarda çok büyük değişim geçirdiğine dikkati çekti. UNAMI'nin görev süresinin son kez uzatıldığını ifade eden Wood, misyonun görevini yerine getirdiğine işaret etti.

TEKNİK DESTEK VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

Wood, UNAMI'nin geçiş sürecinde seçimler için teknik destek ve insan haklarının korunması gibi konularda yardım sağlayacağını bildirdi.

Güvenliğin sağlanmasının yanında Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma misyonuna sahip olan UNAMI'nin, aynı zamanda Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme görevi bulunuyor.

UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinin ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı kararıyla kurulmuştu.