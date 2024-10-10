BM: İsrail, 2 günde Gazze'nin kuzeyinde 118 saldırı gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun eylül ayında Gazze'nin kuzeyinde 140, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde ise 118 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden saldırıları Filistinlileri "ağır şekilde etkiliyor" denildi.

İsrail ordusunun eylül ayının tamamında 140 saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, sadece son iki günde ise 118 saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "derhal ateşkes yapılması ve sivillerin her zaman korunması" çağrısını yinelendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.