BM: İsrail Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdi veya yıktı

BM, İsrail'in Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdiğini veya yıktığını duyurdu. Açıklamada, nüfusun yüzde 75'inden fazlasının çoğunluğu birden çok kere olmak üzere yerinden edildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdiğini veya yıktığını bildirdi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü ve 75 binden fazlasını yaraladığı saldırılarda, hastane, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri yıkıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla sivil yerleşim yerleri ve altyapının yanı sıra evleri de hedef almaya devam ediyor.

NÜFUSUN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI YERİNDEN EDİLDİ

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "(İsrail'in Gazze'ye saldırılarında) Devam eden savaş Gazze'deki evlerin yaklaşık yüzde 62'sine zarar verdi veya yok etti" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, saldırılardan kaçan yerinden edilmiş ailelerin sığındığı BM binaları dahil olmak üzere kritik altyapıları da hedef aldığı belirtilen paylaşımda, "Nüfusun yüzde 75'inden fazlası, çoğunluğu birden çok kere olmak üzere yerinden edildi. Bu ne zaman bitecek?" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.