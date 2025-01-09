BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarımızı engellemeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, BM'nin bugün için Gazze'nin kuzeyine yönelik 15 farklı operasyonu İsrailli yetkililerle daha önce koordine ettiğini belirtti.

Dujarric, İsrailli yetkililerin daha önce yapılan koordinasyon çalışmasına rağmen 15 yardım operasyonundan sadece 5'ine geçit verdiğini duyurdu.

İsrailli yetkililerin geri kalan yardım operasyonlarını "güvenlik ve lojistik" nedenlerini gerekçe göstererek iptal ettiğini anlatan Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım operasyonlarını engellemeyi sürdürdüğünü söyledi.