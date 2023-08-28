BM: İsrail güçleri yıl başından bu yana 172 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun yıl başından bu yana 172 Filistinliyi öldürdüğünü ve bu rakamın geçen yıl öldürülen Filistinlilerin sayısını geçtiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filistin hakkında hazırladığı iki haftada bir çıkan raporunu yayımladı.

Raporda, İsrail güçlerinin 2023’ün başından bu yana 172 Filistinliyi öldürdüğü, bu rakamın geçen yılın tamamında öldürülen Filistinlilerin sayısını aştığı belirtildi. OCHA'nın raporunda, 2022 yılının tamamında 155 Filistinlinin İsrail güçlerince öldürüldüğü hatırlatıldı.

Geçen yılın, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2005'ten bu yana en çok Filistinlinin öldürüldüğü yıl olarak kayda geçtiği raporda ifade edildi.

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana Batı Şeria'da 7 bin 372 Filistinliyi yaraladığı belirtilen raporda, söz konusu güçlerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 780 evi yıktığı kaydedildi.

Raporda, İsrail makamlarının, 2010'dan bu yana Batı Şeria'nın "C" bölgesi ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle 22 okulun yıkılması veya el konulmasına ilişkin 41 kararı uyguladığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail tarafından OCHA raporuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.