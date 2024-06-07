BM, İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkeler listesine aldı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM’nin İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtti. Erdan, BM Genel Sekreteri'nin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” belirttiği açıklamasında tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM’nin İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtti.

Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ordusunu çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların kara listesine koyma kararına ilişkin resmi bildirim aldığını açıkladı.

Söz konusu kararın “şok edici ve yanlış” olduğunu savunan Erdan, BM Genel Sekreterinin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” belirtti ve “kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu” ileri sürdü.

NETANYAHU'DAN TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Netanyahu, “BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" söyleyen Netanyahu, BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği hiçbir kararın bunu değiştiremeyeceğini kaydetti.

Israel National News'in haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdiği kaydedilmişti.

Guterres’in, Silberman'a, Rusya ile IŞİD, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiği belirtilmişti.

LİSTE HAFTAYA YAYIMLANACAK

Habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayımlanacak kara listede yer alacak.

Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.