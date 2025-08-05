BM: İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol planı derinden endişe verici

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına almak amacıyla askeri operasyonlarını genişletme planına dair çıkan haberlerin doğrulanması halinde bunun “felaket sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.

BM, bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Gazze'deki durum ve rehinelerle ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin tamamını kontrol altına almak için askeri operasyonlarını genişletme yönündeki planlarının doğruluğu halinde bunun “derinden endişe verici” olduğunu söyledi. Jenca, böyle bir hamlenin “felaket sonuçlara yol açabileceğini ve Gazze'de kalan rehinelerin hayatlarını daha da tehlikeye atabileceğini” belirtti.

Ayrıca, “Uluslararası hukuk, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve öyle kalması gerektiği konusunda açıktır” dedi.