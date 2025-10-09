BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini belirterek, bu saldırıların vahim olan insani durumu daha da tehlikeli ve riskli hale getirdiğini aktardı. Dujarric ayrıca insanların açık havada uyuduğunu, şiddetli gıda ve barınma sıkıntısının yanı sıra hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyledi.

BM Uydu Merkezi’nin bugün bir ön analiz yayımladığını vurgulayan Dujarric, buna göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinde yaklaşık 81 bin konutu kapsayan yapıların yüzde 83'ünün hasar gördüğünü de kaydetti.