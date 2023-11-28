BM: İsrail'in saldırılarında 46 bin bina tamamen yıkıldı

İsrail'in işgal ettiği Gazze genelindeki binaların yüzde 60'ının tamamen yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirlendi.

Geçici ateşkes ve esir takası sürecinde BM'li yetkililer, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki yıkımı incelediler.

Associated Press, BM öncülüğündeki bir yardım konsorsiyumunun Gazze genelinde 234 binden fazla evin hasar gördüğünü, 46 bin binanın tamamen yıkıldığını, bunun da konut stokunun yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ettiğini bildirdiler.

Kuzeyde ise evlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesinin "yaşamı sürdürmek için temel gereksinimleri karşılama kabiliyetini ciddi şekilde tehlikeye attığı" belirtildi.

Hamas yönetimindeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın başlamasından bu yana 13,300'den fazla Filistinli öldürüldü ve bunların yaklaşık üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşuyor