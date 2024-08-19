BM: İsrail'in son tahliye kararı yaklaşık 13 bin 500 Filistinliyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de açıkladığı son tahliye kararından yaklaşık 13 bin 500 Filistinlinin etkilendiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, "Meslektaşlarımız, tekrarlanan yerinden edilme dalgalarının, aşırı kalabalık, güvenlik, çökmekte olan altyapı, aktif düşmanlıklar ve sınırlı hizmetler gibi sorunlarla birleşmesiyle, halihazırda bir felaket olan Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirdiği konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine dayanarak, İsrail'in 16 Ağustos'ta açıkladığı tahliye kararından, 13 bölgede yaklaşık 13 bin 500 kişinin kötü etkilendiğini kaydeden Dujarric, bu bölgelerin aynı zamanda El-Megazi Mülteci Kampı ve birkaç mahalleyi kapsadığını belirtti.

Dujarric, "Tahliye emri verilen yeni bölgelerin 5 okul binası, 14 su sanitasyonu ve sağlık tesisi ile 2 sağlık bakım merkezi ve 5 tıbbi nokta da dahil olmak üzere 10 sağlık merkezini içerdiğini gösteriyor" diye konuştu.

"Ekim ayından bu yana yaklaşık 314 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı tahliye emri altına alındı." diyen Dujarric, İsrail'in Filistinlileri yönlendirdiği El-Mevasi bölgesindeki insan yoğunluğunun kilometrekare başına 30 binin üstüne çıktığını söyledi.

Dujarric, bu oranın 7 Ekim 2023 öncesinde 1200 civarında olduğunun altını çizdi.

İSRAİL, GAZZE'DE ZORUNLU GÖÇÜ SİSTEMATİK BİR SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.