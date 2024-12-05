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BM Kadınlar Birliği, ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlar Birliği (UNWG), dünyanın farklı yerlerinde yardıma muhtaç çocuklar için kermes düzenledi.

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 23:22
  • Giriş: 05.12.2024 23:22
  • Güncelleme: 05.12.2024 23:22
Kaynak: AA
BM Kadınlar Birliği, ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi

New York'taki BM genel merkezinde düzenlenen kermese, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de katıldı.

Kermeste farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan ürünler satışa sunuldu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin el sanatları ve hediyelik eşyalar sergilediği standının yanı sıra farklı Türk yemeklerinin satışa sunulduğu stant da yoğun ilgi gördü.

Kermesten elde edilen gelirlerin tümü ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlayan okullar, yetimhaneler ve ilgili kurumlara aktarılacak.

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