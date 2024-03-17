BM: Kıtlığın eşiğindeki Gazze’ye engelsiz ve sürekli erişim son derece hayati bir mesele

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de insanların kıtlığın eşiğinde olduğunu vurgulayarak, bölgeye engelsiz ve sürekli erişimin "hayat memat meselesi" olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze'de insanlar kıtlığın eşiğinde. UNRWA'nın kritik insani yardımlarla (Gazze’de) mümkün olduğu kadar çok sayıda insana ulaşabilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin tamamına güvenli, engelsiz ve sürekli erişimin "hayat memat meselesi" olduğu vurgulanan paylaşımda, Ajansın Gazze'de mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşabilmesinin en etkili ve güvenli şeklinin kara yolu üzerinden olduğunun altı çizildi.