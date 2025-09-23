BM Komisyonu'nda "soykırım" tespiti

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulunarak, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Raporda, "İsrail hükümeti Gazze üzerinde kalıcı kontrol sağlama niyetini açıkça gösterdi. İsrail polisi 2023 yılı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da İsrailli sivil varlığını genişletme ve Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmeye yönelik politikalar izlemiştir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65 bin 382 Filistinli katledildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​