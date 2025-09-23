Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BM Komisyonu'nda "soykırım" tespiti

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulundu. Komisyon, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Dünya
  • 23.09.2025 17:32
  • Giriş: 23.09.2025 17:32
  • Güncelleme: 23.09.2025 17:51
Kaynak: AA
BM Komisyonu'nda "soykırım" tespiti
Fotoğraf: AA

BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği tespitinde bulunarak, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog'un da soykırımı kışkırttığını bildirdi.

Raporda, "İsrail hükümeti Gazze üzerinde kalıcı kontrol sağlama niyetini açıkça gösterdi. İsrail polisi 2023 yılı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da İsrailli sivil varlığını genişletme ve Batı Şeria'nın tamamını ilhak etmeye yönelik politikalar izlemiştir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65 bin 382 Filistinli katledildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Katliam durmuyor: Gazzede can kaybı 65 bin 382ye yükseldi!
BirGün'e Abone Ol