BM, Myanmar'da kötüleşen insani duruma dikkati çekti

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da darbenin üzerinden geçen üç yılda insani durumun çok kötüleştiğine dikkati çekti.

BM, Myanmar için "2024 İnsani İhtiyaçlar ve Eylem Planı'nı" açıkladı.

Açıklamada, Myanmar'da 18,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, bunun toplumun üçte birine tekabül ettiği kaydedildi.

Çocukların krizin yükünü çektiği aktarılan açıklamada, 6 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik durumun aileler üzerinde ciddi mali yük oluşturduğu, tarım alanında yaşanan aksamalar ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların gıdaya erişiminde sorunlar olduğu ve açlık riskinin arttığı belirtildi.

Ülkede insani durumun kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Kadınlar, kızlar, engelliler ve Arakanlılar bu tehlikeli ortamdan en fazla etkilenenler arasında." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, artan ihtiyaçlar karşısında acil yardım için 994 milyon dolara ihtiyaç olduğu ve ilk etapta acil ihtiyaç sahibi 5,3 milyon kişinin tespit edildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.