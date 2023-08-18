BM: Nijer'de demokrasi ve en savunmasız insanların yaşamları tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Nijer'de demokrasinin ve en savunmasız insanların yaşamlarının tehlikede olmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer'de geçen ay askerin yönetime el koyması dolayısıyla Nijer halkının daha fazla sefalete katlanmak zorunda kaldığını belirtti.

Askeri yönetime "anayasal düzeni derhal yeniden tesis etme" çağrısında bulunan Türk, "Nijer, iklim değişikliğine karşı en savunmasız ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Nijer halkı yıllardır çok zorluklar çekti" ifadelerini kullandı.

Türk, Nijer'de demokrasi ve en savunmasız insanların yaşamlarının tehlikede olmasından endişeli olduğuna dikkati çekti.

Nijerlilerin sefaletlerine son verecek bir yol inşa etmek için seçtiği kişilerin anayasal düzene aykırı olarak zorla devrildiğini ve darbeciler tarafından tutuklandığını vurgulayan Türk, "Onlar derhal serbest bırakılmalı ve demokrasi yeniden tesis edilmelidir." ifadesini kullandı.

Darbecilerin, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve onunla birlikte çalışanların "vatana ihanetten yargılamak istemeleri" yönündeki kararından endişe duyduğunu kaydeden Türk, bu kararın demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanı aleyhine siyasi olması ve demokratik kurumların normal işleyişini engellediğinden yasal dayanağının olmadığını belirtti.

Türk, Nijer'deki "özgürlük" kavramının tehlikede olduğunu da vurguladı.