BM'nin Trump'ın Gazze planına onay vermesi ABD'de protesto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de "Barış Kurulu"nun kurulması ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nün (ISF) görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile ABD’nin BM Daimi Temsilciliği önünde Filistin bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen kitle, kararı protesto etti.

BMGK, ABD’nin sunduğu ve Gazze’de Barış Kurulu oluşturulmasını, bölgeye Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullandı.

Karar, Gazze’de geçici bir yönetimin kurulmasını ve uluslararası güçlerin bölgede görev yapmasına yetki verilmesini içeriyor.