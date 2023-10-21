BM Özel Koordinatörü Wennesland: Gazze savaş alanı ve ihtiyaçlar çok fazla

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in 2 haftadır bombaladığı Gazze Şeridi'nde ihtiyaçların çok fazla olduğunu ve akan kanı durdurmak için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Mısır'a bölgedeki çatışmayı ele almak için düzenlediği zirveden dolayı teşekkür eden Wennesland, "Gazze savaş alanı ve ihtiyaçlar çok fazla. Hepimiz daha fazla hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Wennesland, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ekibiyle "bölge ve ötesindeki ilgili taraflarla akan kanı durdurmak ve daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini önlemek için siyasi görüşmeler yürüttüğünü" dile getirdi.

BM Özel Koordinatörü, "Çatışmanın bölgeye yayılması riskine karşı ortak kaygıyı dikkate alıyorum. İlerlemek için siyasi bir çözüme yönelik çağrıları memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Mısır makamlarına bugün Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşmasını sağladığı için teşekkür eden Wennesland, yardımın sürekli ve güvenli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti.