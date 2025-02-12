BM raportörleri, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını kınadı

BM raportörleri, Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Gazze'yi ele geçirme ve gerekirse askeri güç kullanarak Filistin halkını başka yere taşıma yönündeki tehditlerinin şok edici olduğu ifade edilen açıklamada, Trump'ın bu önerisi kınandı ve bunun, uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, büyük bir güç olan ABD tarafından bu tür açık ihlallerin, saldırganlık konusundaki tabuyu yıkacağı kaydedilerek, "Bu, diğer bencil ülkeleri yabancı toprakları ele geçirmeye cesaretlendirecek. Bu durum, küresel çapta barış ve insan hakları için yıkıcı sonuçlar doğuracak" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin önerisinin uygulanmasının, BM Sözleşmesi'nin en temel kurallarını paramparça edeceği kaydedilen açıklamada, "Bu tür ihlaller ile uluslararası hukukun üstünlüğünün ve getirdiği istikrarın yerini, kanunsuz 'en güçlünün üstünlüğü' alacaktır. İsrail'in, Filistin'i 50 yıldan fazla bir süredir işgal etmesi, İsrail'e veya Filistin'e barış veya güvenlik getirmediği gibi, ABD'nin işgali de benzer şekilde yıkıcı olacak ve sürekli savaş, ölüm ve yıkıma yol açacak” denildi.

Açıklamada, ABD'nin teklifinin, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini hızlandıracağı vurgulanarak, Trump'ın, Filistinlilerin refahı konusunda gerçekten endişe duyması halinde, kalıcı bir ateşkesi sağlaması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamayı sürdürmesi ve İsrail'e silah temin etmeyi sonlandırması gerektiğine vurgu yapıldı.