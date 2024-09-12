BM raportörleri, İsrail'in Batı Şeria'da gazetecilere yönelik saldırı ve tacizlerini kınadı

BM'nin fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan ve Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki gazetecilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bölgede 27 Ağustos'ta başlattığı saldırıların ardından gazetecilere yönelik tacizlerin de arttığı vurgulanarak, "Yasa dışı olarak işgal edilen Batı Şeria'da gazetecilere yönelik saldırı ve tacizleri şiddetle kınıyoruz. Bunlar, İsrail ordusunun olası savaş suçları hakkında bağımsız haberciliği engellemek için yaptığı kaba girişimlerden başka bir şey değil." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in işgalci bir güç olmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gazetecilerin ve medya çalışanlarının çalışmalarına saygı göstermek ve onların insan hakları hukukuna uygun olarak güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişini de engellemeye devam ettiği kaydedilerek, "Şimdi gazetecilerin Batı Şeria'daki güvenlikleri de ciddi şekilde tehdit ediliyor. Bu durum da gazetecilik çalışmalarını ciddi şekilde engelliyor." denildi.

- BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.