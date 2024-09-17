BM Raportörü: Avrupa ülkelerinin İsrail'e silah satmayı sürdürmesi talihsizlik

Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, Avrupa ülkelerinin İsrail'e hala silah satmaya devam etmesini "talihsiz bir durum" olarak değerlendirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57. Oturumu dolayısıyla Cenevre'de bulunan Katrougalos, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de bir trajedi yaşanıyor. On binlerce sivil öldürüldü, bunların çoğu çocuk ve kadın" diyen Katrougalos, uluslararası toplumun bu suçlar konusunda pasif kalamayacağını söyledi.

İsrail ordusunun Zeytun Şehitleri Okulu'na düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti / AA

"İSRAİL'E BASKI YAPILMALI"

Katrougalos, ülkelerin en azından Gazze'deki savaşı durdurmak ve acilen ateşkes sağlamak için İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in tüm Filistin topraklarını işgal etmesinin yasa dışı olduğuna dair net bir kararı bulunduğunu hatırlatan Katrougalos, şöyle devam etti:

"Bu durum hem Batı Şeria hem de Gazze için geçerli. İşgal altındaki topraklarda yaşayan halka yönelik her türlü şiddet uluslararası hukuk tarafından yasaklandı. Batı Şeria'da yaşananlar dolayısıyla çok endişeliyim çünkü orada yaşananlarda (İsrail'in saldırıları) açık bir tırmanış görüyorum. Uluslararası baskının orada daha da kötü şeylerin olmasını önleyebilmesini umuyorum."

Katrougalos, bu süreçte hem UAD hem de Uluslararası Ceza Mahkemesinin elinden geleni yaptığını belirterek UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasına yönelik talebinin hala beklediğini söyledi.

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"AB HALA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de yaşananlara yönelik tepkisinin, BMGK'nin güvenirliliğini tehdit ettiğine yönelik söylemler olduğuna da işaret eden Katrougalos, "Birçok ülke çifte standartlarla hareket ediyor. Bu durum böyle devam ederse sadece Filistin'i değil, çok taraflılığın geleceğini, BM'nin kendisini de etkileyecek" diye konuştu.

Katrougalos, uluslararası mahkemelere taşınan davalara karşı Avrupa devletlerinin müdahalesinin uluslararası hukuka saygı açısından üzücü olduğunu belirterek "(Avrupa) Ülkelerimizin böyle bir durumda İsrail'e silah satmaya devam etmesi talihsiz bir durum. Avrupa Birliği (AB) hala bölünmüş durumda. İspanya ve İrlanda gibi ülkeler savaşın durdurulması ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini söylüyor. Diğer devletler hala sessiz. Bunu gerçekten çok üzücü buluyorum ve gelecekte değiştirmemiz gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın geçmişte Filistinlilerin haklarını savunduğunu söyleyen Katrougalos, son yıllarda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetinin bu konuda "tersine adımlar attığını" üzülerek belirtmek durumunda olduğunu bildirdi.