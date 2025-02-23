BM raporu: 296 milyon kişi madde bağımlısı

Bağımlılık, dünyanın ortak sorunu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2023 raporuna göre, dünyada yaklaşık 296 milyon kişi madde bağımlısıyken; alkol, kumar, teknoloji ve diğer davranış odaklı bağımlılıkların da hızla artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bu durum ise bireylerin ve toplumların sağlığını tehdit eden büyük bir krizi işaret ediyor.

Bağımlılıkla etkin mücadelede multidisipliner yaklaşımlar, bilimsel çözümler ve uluslararası işbirlikleri de hayati önem taşıyor. Uzmanlar, Türkiye'de de bağımsızlığın ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek "Bağımlılığı önce tespit etmemiz ve arkasında da doğru bir şekilde tedavi etmemiz gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK DAHA HIZLI ARTIYOR"

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile Kent Üniversitesi, ulusal ve uluslararası uzmanları önceki gün İstanbul'da "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu" için bir araya getirdi. Burada konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılığın iyileşebilmesi için etkili ve doğru yöntemler kullanılması gerektiğini belirterek "Bu alanda çalışan insanların yani psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, hemşire, diyetisyen ve sosyal çalışmacı gibi tarafların multidisipliner bir yaklaşım ile tedavide rol oynaması son derece önemli" dedi. Bağımlılık çok çeşitli biçimlerde olabildiğini anlatan Ögel "Alkol, uyuşturucu, internet, kumar veya sigara bağımlılığı gibi ama bazı bağımlılıklar örneğin kumar, alkol, uyuşturucu gibi sadece bağımlının değil tüm ailenin hayatını bozuyor hatta toplumsal hayatı da etkiliyor. Bu nedenle tedaviyi sürdürürken tüm bunları dikkate almamız gerekiyor. Sadece bağımlının tedavisi değil, ailenin tedavisi ve topluma yönelik bazı iyileştirmeler de dahil, hepsini birlikte ele almamız gerekiyor. Bağımlılık sadece kişiyi değil herkesi, hep beraber yok etme eğilimde ve bu dünyada artarken bizde maalesef çok daha hızlı ve kat kat artıyor ve hepimizin bu konuda el ele vermesi gerekiyor" diye konuştu.

"METAMFETAMİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR"

Psikolog Melike Şimşek ise metamfetamin kullanımda çok ciddi bir artışın olduğunu beirterek "Ergenlik döneminde başlıyor diyebiliriz" dedi. Prof. Dr. Wım Van Den Brink ise yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bahsetti. Prof. Brink: şöyle devam etti:

“Alkol bağımlılığı olan ebeveynlerin çocukların artan bir risk görülüyor. Bu genetikte olabilir, ailesel de olabilir ama sizin ebenvenylerinizde bir alkol bağımlılığı varsa alkole bağımlı olma olasılığınız yüksektir. 2020 yılında yayınlanan bir genom çalışmamız ise genetik faktörlere baktığımızda madde kullanımı, dikkat eksikliği, otizm ve majör depresyonun aynı genetik risk faktörlerini paylaştıklarını gördük. Ayrıca Yapılan araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin bağımlılığa yatkınlığının yüzde 50 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.”

“BAĞIMLILIK HAYATIMDAN 25 YILI GÖTÜRDÜ”

Etkinlikte konuşan İyileşme Danışmanı Mert Kamçı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“11 yaşında tiner, bali gibi uçucu maddeler kullanarak başladım. Bazı farklı maddelerin ardında 2010 yılında eroin ile metamfetamine başladım. Tedavi sürecimin ardından 9 yıldır temizim ve şu an bir tedavi ekibinin içinde, hastanede iyileşme danışmanı olarak çalışıyorum Özenti sonucu arkadaş çevresinde başladım uyuşturucuya, bu durum hayatımdan 25 yılı götürdü. Öğrendiğim en önemli şey ve ilk adım bu durumda olan kişileri tedaviye yönlendirmek olacaktır."