BM raporu: Geçen yıl Colani ile bakanlarına yönelik 5 suikast girişimi önlendi

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Suriye'de geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani, geçici yönetimin İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye yönelik geçen yıl 5 suikast girişiminin engellendiği belirtildi.

BM Terörle Mücadele Ofisi’nin hazırladığı raporda, Colani, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının geçen yıl 5 suikast girişiminin hedefi olduğu ancak bunların önlendiği kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde “hedef alındığı” aktarılan raporda, bu girişimlerin, "IŞİD'in paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, IŞİD'in “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.