BM, Roboski Katliamı için hükümetten ilk kez savunma istedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Roboski Katliamı'nda hayatını kaybeden ailelerin başvurusu üzerine hükümetten ilk kez savunma istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, 28 Aralık 2011'de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçakları ile katledilmesine ilişkin hükümetten ilk kez savunma istedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerin yaptığı başvuru üzerine BM, kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin görüşlerinin alınması için hükümete bildirim yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat Kerem Altıparmak, AİHM'in daha önce esasa ilişkin savunmalar alınmadan usuli nedenlerle kabul edilemezlik kararı verdiğini hatırlattı.

Altıparmak, başvuruda yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğinin belirtildiğini vurgularken hükümetin 6 ay içinde cevaplarını sunması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Roboski aileleri tarafından yapılan başvuruda kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin görüşlerinin alınması için başvuruyu hükümete bildirdi. Başvuru yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini iddia ediyor. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) June 29, 2024